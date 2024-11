Buß- und Bettag in Sachsen: Über 10 Tipps für Euren Feiertag in Dresden und Umgebung

Dresden - Der Buß- und Bettag ist dem stillen Gebet gewidmet und wird offiziell nur noch in Sachsen begangen. Wer dennoch hinausgehen und was erleben möchte, findet hier ein paar Ausflugstipps !

Dresden - Im Zeitraum vom 16. bis 24. November findet die 12. Ausgabe der Osteuropäischen Filmfesttage im Zentralkino und im Filmtheater Schauburg statt. Das Motto dieses Jahr: " Kino zwischen Welten". Am Mittwoch laufen sieben verschiedene Filme, unter anderem der ungarische Streifen "Without Air" oder der tschechische Film "Die Morgendämmerung".

Dresden - Für wen es am stillen Feiertag doch etwas lauter werden darf, der kann sich auf Partys in der Neustadt freuen. In Katys Garage gibts den "Älternabend" für Erwachsene und im "Der Lude" findet das Ludenkaraoke statt. Wer Lust auf Jazz- Musik hat, kann einen Abstecher ins "Blue Note" machen und den melodischen Tönen des John Schröder Trios lauschen.

Oskarshausen - Wer schon in Weihnachtsstimmung ist, sollte einen Abstecher in Oskars Weihnachtsfabrik machen. Dort kannst Du zwischen 9 und 18 Uhr Keramik bemalen, Kerzen ziehen und vieles mehr! In Oskars Genussfabrik können zusätzlich auch Pfefferkuchen und Schokoladen verziert werden. Und wer noch kein Adventskranz hat, kann auch diesen in der Weihnachtsfabrik bis 17 Uhr gestalten.

