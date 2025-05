Von Blumen bis Kahnfahrt: So feiern Dresdens Promis den Muttertag

MDR-Radiomoderator Silvio Zschage (46) gesteht: "In diesem Jahr bin ich mit meinem Mann gerade im Urlaub. Aber natürlich schicken wir unseren Mamas via Lieferdienst große Blumensträuße. In den Vorjahren haben wir unsere Mütter immer zum Essen ausgeführt."

"Meine Mama wird in diesem Jahr 80. Das wird natürlich groß gefeiert. Weil sie in Frankfurt/Oder wohnt, besorgt eine gute Freundin vor Ort Blumen zum Muttertag und bringt sie ihr vorbei", beschreibt Sängerin Kati Grassi (56) ihren logistischen Plan.

"Meine Mama Dorita lebt zwar in Leipzig, ist aber gerade in ihrer Heimat, den Philippinen. Dort wird Muttertag auch gefeiert", erklärt Schauspielerin Dorothea Kriegl (39). "Wir telefonieren am Sonntag via Zoom-Call. Mal schauen, wo ich Mama erwische, denn unsere Familie auf den Philippinen ist sehr groß. Im Sommer fliege ich mit meiner Tochter für vier Wochen auf die Philippinen, war 2019 das letzte Mal dort."