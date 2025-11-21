Innenstadt leuchtet plötzlich lila: Das ist der bewegende Grund

Dresden - Es ist eine einfache Farbe, doch die Bedeutung dahinter ist gigantisch. Am Donnerstag ist der 12. Welt-Pankreaskrebstag. Um Menschen zu informieren und Erkrankten Hoffnung zu machen, hat sich das Dresdner Uniklinikum etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Das Dresdner Albertinum erstrahlte plötzlich in der Farbe Lila. © Steffen Füssel

Dafür habe man einen ganz besonderen, neuen Partner gewonnen: die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, wurde das Albertinum ab 17 Uhr lila angestrahlt - die Farbe, die auch die symbolische Schleife des Bauspeicheldrüsenkrebses hat.

Gerade diese Krebsart ist es, die in den letzten Jahren immer mehr Menschen das Leben kostete.

Tage wie der heutige sollen auf die eigentlich so unbekannte Krankheit aufmerksam machen. Bauspeicheldrüsenkrebs gilt allgemein als einer der aggressivsten und tödlichsten Krebsarten. Nur knapp 11 Prozent der Patienten überleben die ersten fünf Jahre nach der Diagnose.

Ein richtiges Vorsorgeprogramm für Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt es jedoch noch nicht.