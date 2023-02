Egon, Benny und Kjeld: Die Olsenbande vom Dresdner Zoo!

Egon, Benny und Kjeld sind drei knuffige kleine Nager. © Zoo Dresden

Die drei Brüder (geboren im Dezember 2022) haben es mindestens so faustdick hinter ihren Öhrchen wie das dänische Ganoven-Trio. Die wendigen Tierchen toben geschäftig in ihrem neuen Zuhause hin und her und bringen Bewegung auf die Anlage.

"Sie haben sich schon sehr gut eingelebt", so Zoosprecher Matthias Hendel. Die Idee, die nordafrikanischen Nager nach den Olsenbanden-Helden zu benennen, hatte übrigens ein Tierpfleger.

"Jetzt fehlt uns nur noch eine Yvonne", so der Zoosprecher. Yvonne ist der Name von Kjelds Ehefrau in der 14-teiligen Gaunerkomödie. Ein Weibchen für das Trio zu finden, ist nicht ganz einfach: Gundis werden selten in Zoos gehalten (nur in etwa 25 Zoos europaweit). Somit gibt es wenig Nachzuchten.

In den Dresdner Zoo zogen 2016 die ersten fünf Gundis. Im Januar 2022 starb das letzte Pärchen. Erst mit der Olsenbande kehrten die Nager jetzt zurück.