Die Pinguine brüten schon: Im Dresdner Zoo ziehen die Frühlingsgefühle ein

Dresden - Wetter hin oder her: Im Dresdner Zoo hält der Frühling Einzug! Zum Saisonauftakt wird geschrubbt, entschlammt, gepflanzt und gebrütet.

Frühjahrsfein wird derzeit auch die Katta-Insel gemacht. Der Katta-Graben wird entschlammt und die Besucherbrücken werden wieder flottgemacht. "Nächste Woche wird der Graben dann geflutet", so Zoosprecher Matthias Hendel (40).

Auch hinter den Kulissen sind die Pinguine aktiv. Mittlerweile wird auf acht Eiern in den Bruthöhlen gebrütet. Ende März könnten die ersten Minis schlüpfen.

Im Pinguin-Becken herrscht reger Badebetrieb. Am Dienstag wurde das Bassin gereinigt. Einmal im Jahr wird dazu das Wasser abgelassen, das Becken von Algen befreit und geschrubbt. Im frischen Wasser – so scheint es – plantscht es sich gleich viel besser!

In der frühlingshaften Aufbruchstimmung gibt es am Freitag tatsächlich eine tierische Abreise: Faultier-Mädchen Lele (1) verlässt Dresden und zieht in den Rigaer Zoo nach Lettland.

Ihre Mutter Marlies (27) ist indes – trotz hohen Alters – mal wieder trächtig. Vater ist ihr jugendlicher Lover Atia (6).