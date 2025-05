Angetrunken hinterm Steuer: Katja Krasavice aus dem Verkehr gezogen

Katja Krasavice (28) posiert vor einem ihrer Autos. Jetzt hat ihr eine Trunkenheitsfahrt eine Anzeige eingebracht. © Instagram/katjakrasavice

Die freizügige Rapperin war in dieser Woche in ihrer früheren Wahl-Heimat Leipzig unterwegs.

Am Mittwochabend gönnte sich die Chartstürmerin, die mit all ihren vier Alben "Boss Bitch", "Eure Mami", "Pussy Power" und "Ein Herz für Bitches" Platz 1 erreichte, ein paar alkoholische Drinks.

So weit, so unspektakulär. Dummerweise kam die in Tschechien geborene Musikerin danach auf die Idee, dennoch ein Auto zu fahren. Noch ungünstiger: Sie geriet gegen 3 Uhr nachts im Revierbereich Leipzig-Südwest in eine Polizeikontrolle.

Hierbei wurde ein Alkoholwert von mindestens 1,1 Promille festgestellt. Damit bewegte sich Krasavice nicht mehr "nur" im Bereich einer Ordnungswidrigkeit (ab 0,5 bis 1,0 Promille), sondern beging eine Straftat gemäß § 316 StGB.

"Wir ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr", bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe auf TAG24-Anfrage.

Das Management der Künstlerin äußerte sich gegenüber TAG24 nicht zu dem Vorfall.