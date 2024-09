Er fand es "lustig": Mann (36) steckt Böller in Vagina seiner Ex-Frau und zündet ihn an

Prag (Tschechien) - Eine schockierende Tat erschüttert Tschechien : Ein ukrainischer Flüchtling versuchte seine Ex-Frau zurückzugewinnen. Doch dann überlegte er es sich anders und steckte kurzerhand Feuerwerkskörper in ihre Vagina. Mit grauenhaften Folgen.

Feuerwerk kann in den falschen Händen sehr gefährlich sein. (Symbolbild) © 123RF/infinitumprodux

Gefesselt und mit gesenktem Kopf vernahm der Angeklagte den Richterspruch vorm Obersten Gerichthof Tschechiens.

Oleksandr R. (36, Name von der Redaktion geändert) muss nun für 18 Jahre in den Knast, danach soll der ukrainische Flüchtling des Landes verwiesen werden. Außerdem muss er seinem Opfer eine Entschädigung von 600.000 Kronen (23.800 Euro) zahlen, berichtete das Portal Denik.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Ukrainer im vergangenen September seine Ex-Frau im Flüchtlingsheim an ein Bett fesselte, ihr dann einen Böller in ihre Vagina steckte und die gefährliche Pyrotechnik auch noch anzündete.

Die Frau wurde grauenhaft entstellt, musste notoperiert werden, überlebte nur knapp. Sie wird wohl für immer von der schändlichen Tat gezeichnet sein.

Vor Gericht sah Oleksandr R. das Ganze völlig anders. Er hält das Urteil für "zu hart", sieht sich als Opfer eines Justizirrtums.