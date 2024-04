Er sprach kleines Mädchen (6) an und öffnete seine Hose: Polizei jagt mutmaßlichen Sex-Täter

Bad Honnef - Nachdem ein bislang unbekannter und auffallend kleiner Mann ein erst sechsjähriges Mädchen in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) sexuell belästigt haben soll, hat die Bonner Polizei ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Im weiteren Verlauf habe der Mann das Mädchen aufgefordert, ihn anzufassen, wobei er bereits seine Hose geöffnet hatte - die Begleiterin des Kindes wurde jedoch rechtzeitig auf die Situation aufmerksam und griff ein, woraufhin der Täter Richtung der Straße Am Spitzenbach flüchtete.

Demnach war das Mädchen samt einer erwachsenen Begleiterin und einem weiteren Kind in Richtung der Alexander-von-Humboldt-Straße unterwegs, als der Tatverdächtige die Sechsjährige nahe einem dortigen Spielplatz angesprochen haben soll.

Der Gesuchte soll sich dem Kind bereits am vergangenen Mittwochabend, dem 10. April, genähert haben, wie die Beamten berichteten.

Der bislang unbekannte Mann soll das sechsjährige Mädchen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. © Bildmontage: 123rf/heiko119, Polizei Bonn

Weiter wurde der Unbekannte folgendermaßen beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß

schwarzer Vollbart

leicht dunkler Hautteint

sprach Deutsch mit Akzent

trug eine schwarze Jacke, schwarze Wollmütze und Blue Jeans

führte einen Bund mit vielen Schlüsseln in der hinteren rechten Hosentasche mit sich

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann oder anderweitige Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.