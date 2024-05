Fieser "Pimmel"-Anschlag auf Leipzigs Verkehrsbetriebe

Geschmacklos: Unbekannte sprühten mehrere Penis-Graffiti in den Straßenbahnhof Leutzsch. © Alexander Bischoff

Die Täter drangen in der Nacht zum Dienstag in die Wartungshalle des Straßenbahnhofs ein. Dort war die erst 2021 in Dienst gestellte Solaris-Tram 1035 gerade zur Wartung.

Laut Polizei besprühten die Eindringlinge den Straßenbahnzug auf 35 Metern Länge. Neben aufwendigen Pieces sprühten die Unbekannten auch dreiste Parolen wie "Sorry, Kommt nicht wieder vor" und "FCK LVB".



Wände und Tore der Werkstatt "verzierten" die Schmierfinken mit Phallus-Bildern, hinterließen dabei auch ihre persönlichen Tags "MUG" und "BES".

Schlimmer noch: "In der Straßenbahn wurden Sitze aufgeschlitzt und aus der Werkstatt Werkzeuge gestohlen", berichtete eine Polizei-Sprecherin gegenüber TAG24. Was eigentlich untypisch für die Graffiti-Szene ist und dafür spricht, dass neben den Sprayern noch weitere Personen an der Aktion beteiligt waren.

Nach ersten Schätzungen geht der angerichtete Schaden in die Hunderttausende.