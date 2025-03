Ministerin macht Ernst: Kommt jetzt das Handyverbot an Schulen?

Kultusministerin Theresa Schopper (63, Grüne) will die private Nutzung von Handys an Schulen in Baden-Württemberg einschränken.

Von David Nau Stuttgart - Kultusministerin Theresa Schopper (63, Grüne) will die private Nutzung von Handys an Schulen in Baden-Württemberg einschränken.

Theresa Schopper (63, Bündnis 90/Die Grünen) will Kinder im Schulumfeld besser schützen. © Bernd Weißbrod/dpa Eine schulgesetzliche Regelung mit klaren Leitplanken für den Umgang mit Smartphones an Schulen sei in Planung, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. "Es geht mir um den Schutz unserer Kinder und Jugendlichen", sagte Schopper der dpa. Die negativen Einflüsse von Smartphones seien inzwischen ausreichend belegt. Als Beispiele nannte Schopper Folgen für die Konzentrationsfähigkeit, das Lernvermögen und die mentale Gesundheit. Auch könnten diese zu Cybermobbing oder emotionaler Vereinsamung führen. "Es ist Zeit, zu handeln", sagte die Ministerin. Baden-Württemberg Freizeitparks starten in die neue Saison: Darauf können sich Besucher freuen Gemeinsames Ziel müsse sein, dass Kinder und Jugendliche nicht unentwegt mit zerstreuenden Inhalten bombardiert würden. "Deshalb brauchen wir klare, altersgerechte Regelungen an unseren Schulen, die auf breite Akzeptanz stoßen", sagte Schopper.

Schopper: Es braucht angemessene Altersbeschränkungen und Alterskontrollen