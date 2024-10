Skandal-Oper sorgt für Entsetzen: Zuschauer völlig verstört, 18 brauchen Erste Hilfe

Stuttgart - Sex, Gewalt, echtes Blut. Die umstrittene Opernperformance Sancta an der Oper Stuttgart ist so verstörend, dass 18 Zuschauer Erste Hilfe benötigten.

18 Zuschauer kamen bei Sancta an ihre Grenzen - sie benötigten Hilfe. © Staatsoper Stuttgart/Matthias Baus

Reihenweise fallen Zuschauer in Ohnmacht, das Opernhaus verweist auf eine "Trigger-Warnung".

Die Opernperformance Sancta sorgt in Stuttgart für Schockzustände. Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" mussten seit der Premiere am vergangenen Wochenende 18 Personen vom Besucherservice versorgt werden, in drei Fällen musste gar der Arzt gerufen werden.

Was wird gezeigt? Zu sehen sind unter anderem lesbischer Sex, christliche Bräuche, die ins Lächerliche gezogen werden, reichlich Kunstblut (aber auch echtes, wie die Opfer versichern) und Vergewaltigungsszenen. Dass die Aufführung erst ab 18 freigegeben ist, versteht sich von selbst.

Bei der Oper Stuttgart sah man sich dennoch gezwungen, eine sogenannte "Trigger-Warnung" zu veröffentlichen, um empfindsame Zuschauer vor der gezeigten sexuellen Gewalt und Retraumatisierungen zu warnen.

"Diese Aufführung zeigt explizite sexuelle Handlungen sowie Darstellungen und Beschreibungen von (sexueller) Gewalt. Zudem sind echtes Blut sowie Kunstblut, Piercingvorgänge und das Zufügen einer Wunde zu sehen."