Studie zum besten Stück des Mannes: Länge für Frauen nicht so wichtig, dafür etwas anderes

Leipzig - Die Erotik-Community Joyclub mit Sitz in Leipzig hat eine pikante Umfrage unter Frauen durchgeführt - im Mittelpunkt stand das beste Stück des Mannes. Das Fazit fällt anders aus, als viele Männer vielleicht denken mögen!

Umfang ist wichtiger als Länge, befinden die befragten Frauen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Den Angaben von Joyclub nach wurden auf der Plattform rund 1000 Frauen dazu befragt, was ihnen am Genital des Mannes wichtig ist. Spoiler: Die Länge ist es schon mal nicht!

"Fast jeder zweiten Frau (46,7 Prozent) war ein Penis schon mal zu groß: Meist lag es an der Länge (75,4 Prozent) - und weniger an der Dicke (24,6 Prozent)", so die Studie.

Relevanter für das weibliche Geschlecht sei eher der Umfang des Genitals (46,8 Prozent), nachfolgend unter anderem auch die Form der Eichel (18,9 Prozent).

Insgesamt bewerten die Befragten den Umgang des Trägers mit seinem Penis als wichtiger als die Optik. "Ja, die Größe ist zwar wichtig, aber noch wichtiger ist mir, wie ein Mann seinen Penis einsetzt zur beiderseitigen Freude. Mir sind Männer mit Kreativität viel lieber als solche, die mich nur stumpf penetrieren wollen", so die Aussage einer Teilnehmerin der Umfrage.