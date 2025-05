Am Tag der Arbeit: Gewerkschaft und Regierung mit Schulterschluss

Erfurt - Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Thüringer Landesregierung haben am Tag der Arbeit den gemeinsamen Einsatz für tarifgebundene Arbeitsplätze, Mitbestimmung und Wirtschaftswachstum betont.

Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) hat der Thüringer Wirtschaft Unterstützung versprochen. © Fabian Sommer/dpa

"Dass die neue Landesregierung den Schulterschluss mit den Gewerkschaften sucht, ist gut und richtig so", sagte die stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Renate Sternatz, auf der zentralen Maikundgebung im Freistaat in Erfurt.

Die rote Linie verlaufe allerdings da, wo der Abbau von Arbeitnehmerrechten drohe. Sternatz forderte außerdem den Erhalt der zwei arbeitsfreien Samstage im Monat für Beschäftigte im Einzelhandel. Arbeitsministerin Katharina Schenk (37, SPD) hatte Forderungen nach einer Lockerung der Regel im Vorfeld des Maifeiertags bereits eine Absage erteilt.

Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) sagte in seiner Rede vor laut Polizei rund 500 Menschen zu, die Landesregierung werde alles für den Erhalt von Industriearbeitsplätzen in Thüringen, Tarifbindung und Mitbestimmung in den Betrieben tun. Er verwies auf die kürzlich von der Landesregierung mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Sozialpartnern getroffene Vereinbarung für Wachstum und Arbeitsplätze.

Seine Rede wurde von vereinzelten „Heuchler“-Zwischenrufen begleitet. Vor der Kundgebung war ein Demonstrationszug von Gewerkschaftern durch die Erfurter Innenstadt gezogen.