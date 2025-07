Angst vor Bränden: Grillverbot in Parks und auf Wiesen bleibt bestehen

Erfurt - In Erfurt bleibt das Grillverbot in den städtischen Parks sowie Grünanlagen weiterhin verboten.

Alles in Kürze

In den Parks in Erfurt bleibt das Grillen verboten. (Symbolfoto) © DPA/Christoph Schmidt

Wie die Stadtverwaltung erklärte, haben die Regenschauer der vergangenen Tage nicht die erhoffte Entspannung gebracht. Die Gefahr von Bränden sei zwar gesunken, aber nicht beruhigend heruntergegangen.

Den Angaben nach seien die Böden in Thüringens Landeshauptstadt weiterhin sehr trocken. "Wenn überhaupt wurden nur die oberen Zentimeter des Bodens durchfeuchtet", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Da laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes die Temperaturen am Wochenende wieder ansteigen sollen, wird der sogenannte Graslandfeuerindex wieder die mittlere Gefahrenstufe erreichen. Aus diesem Grund bleibt die von der Stadt Erfurt am 1. Juli 2025 erlassene Allgemeinverfügung zum Grillverbot in Parks und Grünflächen vorerst bestehen. Das Verbot ist bis zum 30. September 2025 festlegt.