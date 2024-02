Betrunkene Opelfahrerin rauscht ungebremst in parkende Autos

Erfurt - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend in Erfurt einen schweren Unfall verursacht.

Die alkoholisierte Autofahrerin richtete einen enormen Schaden an. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Die 56-Jährige war mit ihrem Opel in einer Linkskurve in der Hermann-Bill-Straße ungebremst in parkende Autos gefahren, teilte die Polizei am heutigen Sonntagmorgen mit.

Zusätzlich zu ihrem Opel wurden auch zwei von ihr touchierte Mercedes massiv demoliert und waren nicht mehr in einem fahrtüchtigen Zustand. Ein ebenfalls dort abgestellter Audi wurde leicht im Frontbereich beschädigt.

Verursacht hatte die Dame den Unfall unter Alkoholeinfluss. Laut den Beamten hatte die 56-Jährige über 1,4 Promille im Blut und war somit fahruntauglich.

Die Unfallverursacherin musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, darüber hinaus wurde ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.