02.12.2024 06:56 Gefährliche Aktion: Zugedröhnter Mann springt vor fahrende Autos

Am Sonntagabend hat in Erfurt ein 42-Jähriger sich und mehrere Autofahrer in Gefahr gebracht.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am Sonntagabend hat in Erfurt ein 42-Jähriger sich und mehrere Autofahrer in Gefahr gebracht. Trotz Entschuldigung erhielt der 42-Jährige mehrere Anzeigen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Der betrunkene und unter Drogen stehenden Mann war in der Stotternheimer Straße immer wieder vor vorbeifahrende Fahrzeuge gesprungen. Mit dieser gefährlichen Aktion zwang der 42-Jährige die Fahrer dazu, unvermittelt abzubremsen und auszuweichen, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus trat der Mann gegen ein Auto, welches ihm zuvor ausgewichen war. Warum er den Verkehr - und somit auch sich selbst - gefährdete, konnte er gegenüber der Polizei nicht erklären. Der 42-Jährige zeigte sich im Anschluss einsichtig und entschuldigte sich mehrfach. Nichtsdestotrotz erhielt er für seine Aktion mehrere Strafanzeigen.

