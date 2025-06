Hitze-Check: Vor allem diese Stadt ist in Thüringen betroffen

Alles in Kürze

Erfurt - Viel Beton, zu wenig Grün: Beim Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe fiel in Thüringen vor allem die Landeshauptstadt Erfurt auf.

Wegen zu großer Versiegelung ist die Hitze vor allem in größeren Städten in Problem. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Thüringens größte Stadt Erfurt mit rund 215.000 Einwohnern kommt bei dem von der Umwelthilfe ermittelten Hitzebetroffenheitsindex auf einen Wert von 15,89. Die Oberflächentemperatur in der sommerlichen Mittagshitze lag demnach im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 in im Schnitt bei 35 Grad Celsius.

In Gera (Index 14,41) lag sie ebenso wie in Weimar (Index 14,39) und Jena (Index 14,38) in diesem Zeitraum im Schnitt bei 34 Grad Celsius.

Die Versiegelung war in Erfurt die höchste mit knapp 45 Prozent gefolgt von Gera mit 40 Prozent. Die beiden anderen Städte kamen auf jeweils 37 Prozent. Der Index basiert unter anderem auf der Auswertung von Satellitendaten, Bevölkerungsdaten aus dem Zensus von 2022 und der jährlich erhobenen amtlichen Flächenstatistik.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagt eine alarmierende Versiegelung der deutschen Innenstädte und fordert gesetzliche Mindestvorgaben für Grünflächen.

Damit könnten die Menschen besser vor gefährlichen Hitzebelastungen geschützt werden, erklärte die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz bei der Veröffentlichung des Hitze-Checks.