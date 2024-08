Massenschlägerei in Erfurt: 20-Jähriger in Haft, zwei Verdächtige auf freiem Fuß

Erfurt - Nach einer Massenschlägerei in Erfurt am vergangenen Dienstag gibt es weitere Informationen zu den Tatverdächtigen.

Den Angaben nach habe der Verdächtige in der Folge sein am Boden liegendes Opfer mit handgroßen Steinen beworfen und auf ihn eingeschlagen sowie eingetreten.

Bei der Massenschlägerei waren an die 20 Menschen mehrfach in der Erfurter Innenstadt aneinandergeraten. Als Tatorte nannte die Polizei neben dem Leipziger Platz auch das Promenadendeck an der Trommsdorffstraße/Kurt-Schumacher-Straße sowie auf die beliebte Einkaufsmeile am Anger.

Unter anderem sollen die Personen mit Eisenstangen und Stöcken aufeinander losgegangen sein.