Landtags-Präsidentin kritisiert Arbeitsweise im Parlament und ist "fassungslos"

Die Präsidentin des Thüringer Landtags, Birgit Pommer (64, Linke), ist der Ansicht, dass sich die politische Auseinandersetzung des Parlaments nicht mehr vom Versuch getrieben sei, Lösungen zu finden. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Abgeordneten des Thüringer Landtags unterlassen es aus Sicht seiner Präsidentin Birgit Pommer inzwischen allzu oft, in wichtigen Fragen zum Wohle des gesamten Landes zusammenzuarbeiten.

"Das ist der Atmosphäre und der politischen Auseinandersetzung innerhalb des Parlaments geschuldet, die nicht mehr vom Versuch getrieben sind, Lösungen zu finden", sagte Pommer der Deutschen Presse-Agentur. Damit sei der Landtag ein Spiegel der Gesellschaft, was die Zustände dort aber nicht besser mache. "Die Gesellschaft wird auseinander getrieben und das Parlament macht das mit sich auch."

Pommer sagte, in den vergangenen Monaten hätten immer wieder parteipolitische Überlegungen das dominiert, was im Landesparlament geschehen sei - und das, obwohl in der politischen Debatte doch immer wieder eine Mahnung von Thüringens Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel (90, CDU) mit dem Satz "Erst das Land, dann die Partei, dann die Person" zitiert wurde.

Es gebe einen sinnvolleren Umgang mit diesem Satz, als ihn ständig zu wiederholen, sagte Pommer. "Es wäre besser, man setzte ihn um."

Anlass für die Kritik Pommers ist die gescheiterte Wahl eines Mitglieds für die Parlamentarische Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz kontrollieren soll. Das Gremium für die aktuelle Legislaturperiode ist seit Langem nicht arbeitsfähig, weil es nicht gesetzeskonform besetzt ist.