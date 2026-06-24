Sonnenaufgang statt Sonnenuntergang: Party in Erfurt mit besonderem Konzept

Erfurt - "Weil Party keine Uhrzeit kennt" - unter diesem Motto wurde am Mittwochmorgen in Erfurt gefeiert, während viele gerade erst in den Tag starteten.

Schon ab 6.30 Uhr wurde am Wenigemarkt getanzt: Die Morgenparty lockte Besucher mit DJs, Matcha Latte und Croissants. © TAG24/Marie Pohland

Bereits ab 6.30 Uhr legten verschiedene DJs im Café Kurhaus Simone am Wenigemarkt auf. Die Veranstaltung lief bis 12 Uhr und bot eine Mischung aus entspannter Café-Atmosphäre und elektronischer Musik.

Passend zum Frühstück gab es frisch gepressten Orangensaft, Croissants sowie Erdbeer- und Mango-Matcha-Latte als besondere Specials. Wegen der sommerlichen Temperaturen konnten sich die Gäste außerdem Ventilatoren ausleihen.

Gesessen werden konnte wie gewohnt sowohl im Innenbereich als auch draußen, um den Morgen bei Musik und Kaffee zu genießen.

Organisiert wurde die Aktion vom Erfurter Club Kalif Storch, der damit für einen etwas anderen Start in den Tag sorgen wollte.