22.10.2024 15:50 Streit in Erfurter Flüchtlingsheim: Drei Männer verletzt im Krankenhaus

Polizeieinsatz am frühen Dienstagnachmittag in einem Flüchtlingsheim in Erfurt!

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Polizeieinsatz am Dienstag in einem Flüchtlingsheim in Erfurt! Die Ermittlungen der Kripo laufen. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Die Beamten wurde gegen 13.15 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass es in der Flüchtlingsunterkunft in der Günterstraße zu einem Streit zwischen drei Personen gekommen sei. Zu den genauen Hintergründen gibt es bislang noch keine Informationen. Alle drei beteiligten Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung. Sie wurden im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Offenbar soll wohl nur einer der drei beteiligten Männer in der Unterkunft wohnen.

