18.08.2024 15:12 Zu betrunken! 64-Jähriger kann in Erfurt keinen Alkoholtest mehr durchführen

Die Polizei kontrollierte am Wochenende in Erfurt einen 64-Jährigen. Der BMW-Fahrer war so betrunken, dass ein Alkoholtest vor Ort nicht mehr möglich war.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Die Polizei hat am Wochenende in Erfurt einen BMW-Fahrer kontrolliert. Hinterm Steuer hätte er jedoch nicht mehr sitzen dürfen. Der 64-Jährige war so betrunken, dass er nicht ins Messgerät pusten konnte. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa Der 64-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er mit seinem Auto sehr verzögert und unsicher durch den Straßenverkehr fuhr. Als der Mann wenig später aus seinem BMW ausstieg, zeigte sich auch, warum. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich der 64-Jährige nur schwer auf seinen Beinen halten. Offenbar war der Autofahrer stark betrunken, denn er war vor Ort nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Der BMW-Fahrer wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Seine Alkoholfahrt wird für ihn jedoch Konsequenzen haben. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde ihm bereits vor Ort von der Polizei abgenommen.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa