Hessen-Wetter am Wochenende: Gewitter und kalte Nächte!

Offenbach am Main - Der Herbst kehrt pünktlich ein! Das Hessen-Wetter für das bevorstehende Wochenende wird äußerst wechselhaft mit örtlichen Gewittern und Regenfällen.

Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 14 Grad in den Hochlagen und bis zu 19 Grad im Flachland.

In der Nacht zum Samstag wird es größtenteils wechselnd oder gering bewölkt. Niederschläge treten nur selten auf. Die Temperaturen sinken allerdings auf kühle Werte zwischen 10 und 6 Grad.

Im Laufe des Nachmittags und Abends ziehen von Südwesten her einige Schauer und einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 22 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es meist gering bewölkt, mit gelegentlicher Nebelbildung in einigen Regionen. Es bleibt vorerst niederschlagsfrei, bei Temperaturen zwischen 9 und 6 Grad, wobei es in Höhenlagen stellenweise sogar bis zu 4 Grad kalt werden kann.

Der Sonntag wird nach dem Auflösen örtlicher Nebelfelder meist heiter bis sonnig und kommt ohne Niederschlag aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad.