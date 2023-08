Sommer schon wieder vorüber? Das Hessen-Wetter am Wochenende mit Starkregen und Hagel!

Das Wochenende bringt in Hessen oftmals Schauer und Gewitter. Im Laufe des Samstags scheint örtlich teilweise die Sonne. Am Sonntag wird es wieder wechselhaft.

Von Maximilian Hölzel

Offenbach am Main - Verschwindet der Sommer jetzt wieder komplett? Das kommende Wochenende bringt in Hessen oftmals Schauer und Gewitter. Im Laufe des Samstags scheint immer mal die Sonne hervor, doch so richtig setzt sie sich nicht durch.

Es wird erneut nass und teilweise stürmisch am Wochenende in Hessen. Für die Nacht zum Sonntag sagt der Wetterdienst "Wetteronline.de" (Grafik) sogar nur bis zu 12 Grad voraus. © Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de Am Freitag erwartet uns laut dem Deutschen Wetterdienst ein unbeständiger Tag mit wechselnder Bewölkung. Schon ab dem Vormittag ziehen vermehrt Schauer und teils kräftige Gewitter auf, wobei lokal sogar Unwettergefahr samt Starkregen und Hagel besteht. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad an, in höheren Lagen bleibt es etwas kühler bei rund 23 Grad. Teilweise sind Sturmböen zu erwarten, vereinzelt können sogar schwere Sturmböen auftreten. In der Nacht zum Samstag hält die Schauer- und Gewitteraktivität zunächst an, vor allem in den südlichen und östlichen Regionen Hessens. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 14 Grad, in den Hochlagen kann es bis auf 12 Grad abkühlen. Frankfurt Wetter Starkregen und Hagel: So gestaltet sich das Hessen-Wetter am Wochenende Der Samstag bringt erneut einen Mix aus Sonne und Wolken. Allenfalls in Osthessen sind zu Beginn noch letzte Schauer möglich, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 21 bis 25 Grad, in den höheren Mittelgebirgen werden Höchstwerte um 18 Grad erwartet. Die Nacht zum Sonntag präsentiert sich teils gering bewölkt, teils wolkig, jedoch bleibt es meistens niederschlagsfrei. Lokaler Nebel kann sich bilden, und die Temperaturen gehen auf 12 bis 8 Grad zurück.

Wechselhafter Sonntag und nicht gerade sommerliche Temperaturen