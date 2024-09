Eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart: Rebecca Horn (†80) ist tot

Bildhauerin Rebecca Horn (†80) ist im Alter von 80 Jahren gestorben. © Franck Robichon/EPA/dpa

Horn, die nach einem Schlaganfall im Rollstuhl saß, sei am Freitagabend im Alter von 80 Jahren gestorben, sagte Peter Raue, Vorsitzender der von Horn gegründeten Moontower Foundation, der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst berichtete das Kunstmagazin "Monopol".

"Bei meinen Ausstellungen oder Filmen werden die Menschen Teil meiner Bilder", hatte Horn in einem dpa-Gespräch zu ihrem 70. Geburtstag gesagt. "Nicht nur sie bewegen sich, sondern auch meine Skulpturen. Und plötzlich begegnen sie sich in einem drehenden Spiegel und werden Teil dieses künstlerischen Prozesses."



Begonnen hat alles mit einem zweijährigen Klinikaufenthalt während des Studiums. Um die Isolation nach einer schweren Lungenentzündung und dem Tod der Eltern zu durchbrechen, begann Horn damals mit dem Schreiben und Zeichnen. Der menschliche Körper, Eros und Tod, Gewalt und Trauer wurden zum Leitmotiv.

1944 als Tochter eines Textilfabrikanten im Odenwald geboren, studierte Horn an Kunsthochschulen in Hamburg und London. Mehr als zehn Jahre lebte sie vor allem in New York, später auch in Paris.