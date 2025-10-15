Ihr wollt zur Frankfurter Buchmesse? Alle Infos gibt's hier!

Tickets, Preise, Anreise, Neues und Besonderes: Hier findet Ihr die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr.

Von Jenny Tobien

Frankfurt am Main - Im Laufe der Buchmesse werden mehr als 1000 Autoren und über 200.000 Besucherinnen in Frankfurt erwartet. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Ab Freitag öffnet die Messe auch für das Lesepublikum. Die wichtigsten Fragen zum Messebesuch.

Die 77. Frankfurter Buchmesse ist eröffnet. Ab Freitag kann auch das Lesepublikum die Hallen der Frankfurter Messe besuchen. © Hannes P. Albert/dpa

Wie komme ich an Tickets?

Wer zur Messe kommen will, sollte sich frühzeitig Tickets online besorgen. Die Zahl der Privatbesucher ist limitiert. Besonders der Samstag ist erfahrungsgemäß gefragt. Vor Ort werde es am Wochenende keinen Kassenverkauf geben, erklären die Veranstalter.

Was kostet der Besuch?

Die Messe ist von 9 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Ausnahme: Der erste Publikumstag beginnt am Freitag um 10 Uhr. Das Tagesticket kostet Freitag und Sonntag 30 Euro, am besucherstärksten Samstag 35 Euro. Wer alle drei Tage bucht, zahlt 59 Euro. Ein Familienticket, gültig für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder, kostet am Freitag und Sonntag jeweils 60 Euro und am Samstag 70 Euro.

Neu ist unter anderem, dass die Besucher schon ab Freitag die Bücher auch kaufen können. © Arne Dedert/dpa

Wie komme ich hin?

Vom Hauptbahnhof (Nordausgang) erreicht man zu Fuß in etwa zehn Minuten den Eingang City des Messegeländes. Mit der U-Bahn erreicht Ihr den Haupteingang über den Messeturm ebenfalls vom Hauptbahnhof - sowie aus der Innenstadt. Mit der S-Bahn kommt man zum Torhaus am Hintereingang. Wer mit dem Auto kommt, kann beispielsweise auf dem Parkplatz Rebstockgelände parken.

Was gibt es Neues fürs Publikum?

Die Buchmesse nimmt die Fans und Leser immer mehr in den Blick. Neu in diesem Jahr: Das Publikum darf schon früher auf die Messe. Jahrzehntelang war das nur am Wochenende erlaubt, dann kam der Freitagnachmittag dazu, nun ist der komplette Freitag öffentlich.

Der Buchverkauf ist schon ab Tag eins erlaubt.

Die Festhalle wird zum "Meet the Author"-Areal: Auf 5600 Quadratmetern signieren 84 Autoren 91 Stunden lang Bücher oder lassen sich mit den Fans fotografieren. Mit dabei sind unter anderem SenLinYu, Caroline Wahl, Ayla Dade, Otto Waalkes und Steffen Henssler.

Wolfram Weimer (parteilos, l.), Staatsminister für Kultur und Medien, und die philippinische Senatorin Loren Legarda bei der Eröffnungsveranstaltung: Die Philippinen sind in diesem Jahr der Ehrengast. © Arne Dedert/dpa

Was gibt es sonst Besonderes zu sehen?

Für das "Kids Festivals" wird im Innenhof des Messegeländes der "Spacebuzz One" aufgebaut, mit dem Kinder virtuell ins All fliegen können. Reiseleiter ist Astronaut Matthias Maurer.

Ehrengast sind in diesem Jahr die Philippinen. Das Motto lautet "Fantasie beseelt die Luft". Im Gastlandpavillon, in dem Materialien wie Bambus, Muscheln und Ananasgewebe verbaut wurden, können Besucher auf sechs "Inseln" dem literarischen Programm lauschen, Bücher entdecken, Geschichtliches erfahren oder eine Videoinstallation sehen.

Comics und Mangas haben schon seit Jahren eine eigene Halle. Und früher als seicht geschmähte Genres wie "New Adult" und "Romantasy" sind auch längst auf der Messe angekommen - inklusive eigenem Bereich.

Die Plattform TikTok verleiht auf der Buchmesse den TikTok Book Award. Der Langenscheidt-Verlag verkündet das mit Spannung erwartete Jugendwort des Jahres.

Ein Blick in den Ehrengastpavillon der Philippinen. © Hannes P. Albert/dpa

