Mehr Leben nach 22 Uhr: Frankfurt bekommt zur Stärkung der Nachtkultur 13-köpfigen Rat

Ausgehen nach 22 Uhr soll in Frankfurt wieder attraktiver werden. © Andreas Arnold/dpa

Dieser Rat setzt sich aus 13 Menschen aus der Stadtverwaltung und den verschiedenen Branchen der Nachtökonomie zusammen, wie die Stadt mitteilte.

Als moderne Metropole habe die Stadt den Anspruch, kulturelle Aktivitäten und Dienstleistungen "bis in die späten Abendstunden hinein verfügbar zu machen und Lebensqualität auch nach 22 Uhr zu schaffen", sagte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP).

Als ein Ziel soll etwa die Clubszene belebt werden und sich verfestigen und das Angebot der "24-Stunden-Stadt", bei der es rund um die Uhr ein kulturelles Angebot gibt, etablieren.

In den vergangenen Jahren habe sich das insbesondere im Bereich der Nachtökonomie ausgedünnt - so hätten unter anderem mehrere Clubs schließen müssen, was auch einen Mangel an Veranstaltungsflächen zur Folge habe.