Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus: Das kommt jetzt auf die Pendler zu

Wegen Gleisarbeiten müssen in den kommenden zwei Wochen Pendler mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr zwischen Frankfurt und Darmstadt rechnen.

Von Jan Brinkhus

Frankfurt am Main - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen ab diesem Freitagabend, um 21 Uhr, mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.

In den kommenden zwei Wochen müssen Pendler auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Darmstadt mit starken Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa Grund ist, dass unter anderem Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Neu-Isenburg erneuert werden, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Einschränkungen gibt es auf folgenden Strecken: Die Züge der Linie RE60 auf der Main-Neckar-Bahn zwischen den beiden Städten entfallen bis zum 6. März (21 Uhr) ganz.

Züge der Linie RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.

Die RB61 fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof beziehungsweise Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Es fallen zudem einzelne Züge auf der Gesamtstrecke nach Dieburg aus.

Zugausfälle gibt es zudem auf den Linien RB67/68 auf dem Abschnitt Frankfurt Hauptbahnhof – Langen.

Auch Fernverkehr zwischen Frankfurt/Darmstadt und Mannheim/Heidelberg betroffen

Für die Zeit der Gleisarbeiten wird die Bahn Ersatzbusse einsetzen. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa