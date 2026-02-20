Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus: Das kommt jetzt auf die Pendler zu
Von Jan Brinkhus
Frankfurt am Main - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen ab diesem Freitagabend, um 21 Uhr, mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.
Grund ist, dass unter anderem Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Neu-Isenburg erneuert werden, wie die Deutsche Bahn mitteilt.
Einschränkungen gibt es auf folgenden Strecken:
Die Züge der Linie RE60 auf der Main-Neckar-Bahn zwischen den beiden Städten entfallen bis zum 6. März (21 Uhr) ganz.
Züge der Linie RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.
Die RB61 fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof beziehungsweise Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Es fallen zudem einzelne Züge auf der Gesamtstrecke nach Dieburg aus.
Zugausfälle gibt es zudem auf den Linien RB67/68 auf dem Abschnitt Frankfurt Hauptbahnhof – Langen.
Auch Fernverkehr zwischen Frankfurt/Darmstadt und Mannheim/Heidelberg betroffen
Die Bahn setzt Ersatzbusse ein. Zwischen Frankfurt und Darmstadt könnten Reisende die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die wie üblich unterwegs sei.
Auch der Fernverkehr ist betroffen. Züge werden umgeleitet, einige fallen aus.
Betroffen sind die Abschnitte Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt. Die Bahn empfiehlt, sich rechtzeitig über Verbindungen zu informieren.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa