Möglicherweise Reizgas an Schule versprüht - Mehrere Verletzte

Lich - An einer Schule in Lich im Landkreis Gießen sind 17 Menschen, darunter zahlreiche Schüler, mutmaßlich durch Reizgas leicht verletzt worden.

In Hessen ermittelt die Polizei nach dem möglichen Einsatz von Reizgas an einer Schule. (Archiv) © Boris Roessler/dpa

Wegen eines unbekannten Geruchs an der Anna-Freud-Schule waren die Rettungskräfte am Donnerstagmittag mit einem Großaufgebot vor Ort, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Mehrere Menschen hatten zuvor über Atemwegsreizungen geklagt. Drei Personen wurden demnach zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht.

Bei den Messungen der Feuerwehr konnte laut Polizei keine Ursache gefunden werden.