12.04.2024 17:44 Schwert ist weg! Wer hat Karl den Großen beklaut?

Diebe haben an einer Statue von Karl dem Großen an der Alten Brücke in Frankfurt das Schwer geklaut.

Frankfurt - Unbekannte haben erneut an einer Statue von Karl dem Großen an der Alten Brücke in Frankfurt das Schwert geklaut. Die Denkmals-Replik wurde erst 2016 aufgestellt. Das Original befindet sich im Historischen Museum. © Arne Dedert/dpa Wie die Stadt Frankfurt am Freitag auf Anfrage mitteilte, wurde das Fehlen des Schwerts Mitte dieser Woche bekannt. "Wir vermuten Vandalismus oder Diebstahl", sagte ein Sprecher der Stadt. Das Kulturamt der Stadt habe bereits ein neues Schwert in Auftrag gegeben. In der rechten Hand des einst mächtigen Herrschers (747 bis 814) fehlt die Klinge vorerst also wieder. Bereits im Sommer 2020 war das Schwert von der Kopie des Denkmals gestohlen worden. Statt einer Klinge aus Bronze bekam die Statue Anfang 2021 dann ein Schwert aus Holz. Frankfurt am Main Auf Mega-Fläche: Beliebte Mode-Kette plant weltweit größte Filiale in Deutschland Die Replik des Denkmals war erst 2016 aufgestellt worden. Die Kosten von 110.000 Euro trug ein Verein, der auch das Ersatz-Schwert finanzierte. Das Original des Standbildes stand von 1843 bis 1914 auf der Brücke und befindet sich heute im Historischen Museum.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa