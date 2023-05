Radklassiker Eschborn-Frankfurt steigt am Maifeiertag, doch es herrscht nicht nur Freude

Frankfurt am Main/Eschborn - Angeführt von mehreren Ex-Siegern wie John Degenkolb (34) oder Pascal Ackermann (29) wird am Montag der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt ausgetragen.

Sam Bennett (32) gewann den Radklassiker im Vorjahr. © dpa/Sebastian Gollnow

Am Tag der Arbeit starten die Topfahrer um den deutschen Meister Nils Politt (29) gegen 12.05 Uhr in Eschborn und werden rund fünf Stunden später im Ziel an der Alten Oper in der Frankfurter Innenstadt erwartet.

Auf der 202 Kilometer langen Strecke müssen die Profis etwa 3000 Höhenmeter und zweimal den Feldberg bewältigen. In Degenkolb (2011), Rekordsieger Alexander Kristoff (35, 2014-2018), Ackermann (2019), dem Belgier Jasper Philipsen (25, 2021) und Vorjahressieger Sam Bennett (32) treten gleich mehrere Ex-Titelträger wieder an.

Für Autofahrer, die mitunter wenig Begeisterung für den Radsport aufbringen können, wird das Rennen hingegen einen faden Beigeschmack haben. Denn aufgrund ausführlicher Sperrungen wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Bereits am Sonntagmittag seien in Frankfurt einzelne Straßen gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte.

Den Autofahrern wird empfohlen, ab dem frühen Montagmorgen einen großen Bogen um die Innenstadt zu machen - etliche Straßen werden gesperrt, zudem sind mehrere Demonstrationen angekündigt.