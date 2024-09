A1-Baustelle: Nachts wird es hier enger

Hamburg - Zu den bestehenden Baustellen auf der A1 in Hamburg kommt eine weitere hinzu.

Auf der A1 in Höhe Moorfleet wird die Strecke gewartet. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Auf der Strecke im Tunnel "Moorfleet" zwischen dem Kreuz Hamburg-Südost und der HH-Billstedt wird in Richtung Lübeck in den kommenden Nächten nachts gebaut, wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte.

Von diesem Montag bis zum Mittwoch, dem 11. September, sowie am Donnerstag, dem 19. September, steht in der Zeit von 20 bis 5 Uhr nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

Gleichzeitig wird die Auffahrt auf die A1 in Moorfleet (34) in Richtung Norden gesperrt. Wer während der Nachtbaustelle auf die Autobahn fahren will, kann der Umleitung U87 folgen.

Sie verläuft von Moorfleet über die Andreas-Meyer-Straße (Ring 2), Grusonstraße, Wöhlerstraße zur B5 Horner-Rampe und der Bergedorfer Straße zur A1-Auffahrt HH-Billstedt (33).