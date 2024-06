Erhebliche Störungen im Bahnverkehr ab Juli, Linke kritisieren die DB

"Wir fordern von Senat und Bahn einen schonungslosen Zustandsbericht des Hamburger Bahnnetzes und einen ernstzunehmenden Sanierungsplan", so Heike Sudmann (62), Verkehrsexpertin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, am Mittwoch. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, entfallen mehrere ICE-Züge zwischen Köln sowie zwischen Frankfurt und Hamburg-Altona.

Die Fahrten auf den Linien RB31 und RE3 Lüneburg-Hamburg und RB41/RE4 (Bremen-Hamburg) enden in Harburg. Ab dem 22. Juli würden nachts die meisten Fern- und Nahverkehrszüge zwischen Harburg und Hauptbahnhof nicht verkehren. Autoreise- und Nachtzüge sollen aber fahren.

Die Verkehrsexpertin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Heike Sudmann (62), erklärte dazu am Mittwoch: "Wieder einmal rächt sich die jahrelang auf Sparflamme gefahrene Instandhaltung des Bahnnetzes."

Jetzt könnten Fahrgäste wochenlang nur eingeschränkt oder gar nicht über die Elbe kommen. Sudmann kündigte eine Kleine Anfrage an, um vom Senat weitere Informationen zu den Bauarbeiten zu bekommen.

Eine Bahnsprecherin bestätigte, dass die Bauarbeiten geplant sind, und kündigte ihrerseits weitere Informationen an. In Hamburg beginnen am 18. Juli die Sommerferien, drei Tage nach Beginn der Beeinträchtigungen. In Niedersachsen sind die Schulen bereits seit dem vergangenen Wochenende in den Ferien.