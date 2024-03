Nadelöhr Norderelbbrücke: Baustelle nach Unfall auf A1

Hamburg - Autofahrer in Hamburg müssen sich kurzfristig auf eine neue Baustelle einstellen. Eine weitere geplante wird dagegen verschoben.

Für die Norderelbbrücke muss ein beschädigtes Schutzelement passgenau angefertigt werden. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte, muss die A1 am Dienstag repariert werden. Grund dafür ist ein Unfall, der sich am Montag auf der Norderelbbrücke in Fahrtrichtung Bremen ereignet hat. Dabei beschädigte ein Lastwagen die Schutzeinrichtung erheblich.

Seitdem ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, der zur A255 Richtung Hamburg-Centrum / Veddel führt. Daher stehen dem Verkehr auf der Brücke bis zur Reparatur nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Es kann nach Angaben der Autobahngesellschaft zu erheblichen Behinderungen auf der A1 in Richtung Bremen und auf der A25 in Richtung HH-Centrum kommen. Wer aus Lüneburg kommt, sollte auf die A39 ausweichen und nicht über die B404 und A25 ins Hamburger Zentrum fahren.

Nach der Reparatur soll der Verkehr am Mittwoch wieder ohne Einschränkungen über die Norderelbbrücke rollen können.