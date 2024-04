Schon wieder wird die Norderelbbrücke zur Baustelle

Die geplanten Bauarbeiten an der Norderelbbrücke erfolgen weitgehend unterhalb des Bauwerks. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte, wurden kürzlich Schäden an den Übergangskonstruktionen des Bauwerks entdeckt. Die Sanierung müsse zwingend vor Pfingsten und der darauffolgenden Hauptferienreisezeit erfolgen. Andernfalls drohe schlimmstenfalls ein Bruch.

Deswegen müssen die Lager der Übergangskonstruktionen an den kommenden Wochenenden saniert werden. Erst im März gab es zwei Baustellen im Bereich der Brücke.

Los geht es am Samstag, dem 13. April, um 5 Uhr. In Fahrtrichtung Süden werden zwei Spuren gesperrt, eine bleibt frei. Besonders am Sonntagnachmittag und abends ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Die Sperrung wird voraussichtlich am Sonntag, dem 14. April, um 22 Uhr aufgehoben.

Da es in dem Zeitraum auch auf der Bürgerweide eine Baustelle gibt, ist es nicht möglich die A1-Baustelle über das Autobahnkreuz Hamburg-Ost, A24, Horner Kreisel, Sievekingsallee, Bürgerweide und A255 zu umfahren.

Die Autobahngesellschaft verweist aber bei großem Stau auf die U26. Dazu nehmt ihr ab der Abfahrt Billstedt die B5 und fahrt über die B75, A255 zur A1.