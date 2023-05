07.05.2023 13:18 Mann geht bei Streit mit Messer auf Frau los und verletzt sich selbst

In Hamburg-Billstedt ist am Sonntagvormittag ein Paar in Streit geraten. Dabei soll der Mann mit einem Messer auf seine Partnerin losgegangen sein.

Von Robert Stoll

Hamburg - Einsatz für die Hamburger Polizei im Stadtteil Billstedt! Am Sonntagvormittag ist es im Schiffbeker Weg zu einem Beziehungsstreit zwischen einem Mann und seiner Partnerin gekommen. Der Mann fügte sich eine Stichwunde am Oberkörper zu und musste in ein Krankenhaus. © Blaulicht-News.de Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, fanden die Beamten bei ihrer Ankunft eine Person mit einer Stichverletzung im Oberkörper vor. Dabei soll es sich um den Mann handeln, der sich die Verletzung nach ersten Erkenntnissen selbst zugefügt haben soll. Wie schwer sie ist, sei derzeit noch unklar. Er wurde allerdings unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau, die nach TAG24-Informationen zuvor mit einem Messer durch die Wohnung gejagt worden sein soll und flüchten konnte, erlitt einen Schock. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Titelfoto: Blaulicht-News.de