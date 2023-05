Mann pöbelt am Hauptbahnhof und muss 184 Tage ins Gefängnis

Hamburg - Durch sein "aggressives Verhalten und Betteln" ist am gestrigen Mittwoch ein 48-Jähriger am Hamburger Hauptbahnhof negativ aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen.

Beamten der Bundespolizei war der gesuchte Mann (48) aufgrund seines "aggressiven" Verhaltens am Hamburger Hauptbahnhof aufgefallen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

"Der 48-Jährige geriet durch sein aggressives Verhalten und Betteln gegenüber Reisenden in das Visier der eingesetzten Präsenzkräfte", teilte Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens am heutigen Donnerstag mit.

Bundespolizisten der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit nahmen den Mann gegen 8.45 Uhr am Mittwoch fest und stellten beim Überprüfen der Personalien fest, dass dieser per Haftbefehl in zwei Fällen gesucht wird.

"Der Verurteilte wurde seit März 2023 mit zwei Haftbefehlen gesucht, da er geforderte Geldstrafen in der Gesamthöhe von über 5000 Euro nicht gezahlt hatte und bislang 'untergetaucht' war", so Carstens.

"Jetzt hat der deutsche Staatsangehörige eine Ersatzfreiheitsstrafe von 184 Tagen zu verbüßen."