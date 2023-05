Mann wird bei Streit mit Messer im Gesicht verletzt, Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei sucht mit zahlreichen Kräften nach dem vermeintlichen Messerstecher. © HamburgNews

Nach TAG24-Informationen soll es in der Sternstraße zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen sein. In dessen Verlauf soll einer der beiden Männer auf den anderen eingestochen und ihn am Kopf verletzt haben.

Das Opfer wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik.

Die Polizei suchte anschließend mit einem Großaufgebot, zudem auch ein Personenspürhund gehörte, nach dem mutmaßlichen Täter - jedoch ohne Erfolg.