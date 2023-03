Mutter entführt Kinder aus Schutzhaus - Suche dauert weiter an

Hamburg - Nachdem eine 35-jährige Mutter am Mittwochnachmittag ihre Kinder aus einem Kinderschutzhaus in Hamburg -Heimfeld entführt haben soll, wird nach der Familie weiter gesucht.

Die Suche nach der Mutter sowie dem Kindsvater und den gemeinsamen Kindern dauert an. © dpa/Friso Gentsch, Polizei Hamburg

Die Suche dauere an, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Freitagmorgen. Die Frau hatte die zwei und drei Jahre alten Kinder am Mittwochmittag bei einem gemeinsamen Besuch mit dem von ihr getrennt lebenden 24-jährigen Vater ohne Erlaubnis mitgenommen, teilte die Polizei mit.

Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse gehe man davon aus, dass sich die Kindesmutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Eine Gefahr für die Kinder könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.