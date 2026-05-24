Nachts in fahrender S-Bahn: 20-Jährige von Mann sexuell belästigt

Hamburg - Beunruhigende Szene in einer fahrenden Hamburger S-Bahn: Eine 20-jährige Frau soll nach Angaben der Bundespolizei auf der Fahrt mit der Linie S3 zwischen Jungfernstieg und Elbbrücken von einem Mann unsittlich berührt worden sein.

Eine 20-jährige Frau soll auf der Fahrt mit der Linie S3 von einem Mann begrapscht worden sein. (Symbolfoto) © Niklas Graeber/dpa

Der Vorfall ereignete sich demnach um kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28 Jahre alte deutsche Staatsangehörige der jungen Frau kurz nach der Abfahrt am S-Bahnhof Jungfernstieg gezielt ans Gesäß gefasst haben. Mehrere Fahrgäste bemerkten die Situation und reagierten sofort: Sie alarmierten die Bundespolizei.

Die betroffene S-Bahn wurde wenig später am Bahnhof Elbbrücken gestoppt. Dort trafen Einsatzkräfte sowohl die mutmaßlich Geschädigte als auch zwei Zeugen in der Bahn an. Die 20-Jährige soll aufgrund des Vorfalls geweint haben. Sie stellte Strafantrag gegen den Tatverdächtigen.

Auch der 28-Jährige wurde noch in der S-Bahn angetroffen. Zu den Vorwürfen wollte er sich laut Bundespolizei nicht äußern.