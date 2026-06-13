Plötzliches lautes Knallen: Mögliche Schüsse vor Drogenberatung?

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Nahe einer Drogenberatung in Hamburg-Harburg sind schussähnliche Geräusche zu hören. Die Polizei rückt mit zahlreichen Kräften an.

Von Bernhard Sprengel

Hamburg - Schussähnliche Geräusche haben am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Hamburg-Harburg einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei war am Freitag im Großaufgebot im Einsatz.
Die Polizei war am Freitag im Großaufgebot im Einsatz.  © Lenthe-Medien/Reimer

Die möglichen Schüsse seien im Bereich einer Drogenberatung gefallen, hieß es vom Lagezentrum der Polizei.

Zahlreiche Kräfte sowie eine Drohne seien im Einsatz gewesen; die Umgebung der Schwarzenbergstraße sei abgesucht worden, darunter auch das Phoenix-Viertel.

Tatverdächtige seien nicht festgestellt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Die Beratungsstelle mit Drogenkonsumraum an der Schwarzenbergstraße gilt als sozialer Brennpunkt in Harburg.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer

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