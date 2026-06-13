Plötzliches lautes Knallen: Mögliche Schüsse vor Drogenberatung?
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Von Bernhard Sprengel
Hamburg - Schussähnliche Geräusche haben am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Hamburg-Harburg einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Die möglichen Schüsse seien im Bereich einer Drogenberatung gefallen, hieß es vom Lagezentrum der Polizei.
Zahlreiche Kräfte sowie eine Drohne seien im Einsatz gewesen; die Umgebung der Schwarzenbergstraße sei abgesucht worden, darunter auch das Phoenix-Viertel.
Tatverdächtige seien nicht festgestellt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
Die Beratungsstelle mit Drogenkonsumraum an der Schwarzenbergstraße gilt als sozialer Brennpunkt in Harburg.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer