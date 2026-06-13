Plötzliches lautes Knallen: Mögliche Schüsse vor Drogenberatung?

Hamburg - Schussähnliche Geräusche haben am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Hamburg -Harburg einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei war am Freitag im Großaufgebot im Einsatz. © Lenthe-Medien/Reimer

Die möglichen Schüsse seien im Bereich einer Drogenberatung gefallen, hieß es vom Lagezentrum der Polizei.

Zahlreiche Kräfte sowie eine Drohne seien im Einsatz gewesen; die Umgebung der Schwarzenbergstraße sei abgesucht worden, darunter auch das Phoenix-Viertel.