Schüsse in Wandsbek: Täter weiterhin auf der Flucht

Seit dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen sind der oder die Täter auf der Flucht, wie ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am Montagmorgen sagte.

Der 26-Jährige war durch mehrere Schüsse an den Beinen verletzt worden. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.