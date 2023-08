06.08.2023 09:17 Blutiger Zwischenfall in U-Bahn: Frau zieht Messer, zwei Menschen verletzt

In Hamburg hat es am Sonntagmorgen einen blutigen Zwischenfall in einer U-Bahn gegeben.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - In Hamburg hat es am Sonntagmorgen einen blutigen Zwischenfall in einer U-Bahn gegeben. Polizei und Rettungskräfte brachten die Frau zu einem Krankenwagen am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt. © citynewstv.de Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 7.15 Uhr am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt. Dort soll eine Frau mit drei Männern so heftig in Streit geraten sein, dass sie ein Taschenmesser zog und einen der Männer damit an der Hand verletzte. Sie selbst erlitt eine Kopfverletzung. Den Beamten gegenüber erklärte die Frau, von den anderen Beteiligten zuvor bedrängt worden zu sein und sich lediglich zur Wehr gesetzt zu haben. Die tatsächlichen Hintergründe ermittelt nun die Polizei. Die Frau und der verletzte Mann wurden von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der U-Bahn-Verkehr auf der Strecke wurde für die Zeit des Einsatzes eingestellt.

