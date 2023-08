Tödliche Schüsse auf 26-Jährigen: Täter weiter auf der Flucht

Hamburg - Nach den tödlichen Schüssen auf einen jungen Mann in Hamburg ist der Täter weiter auf der Flucht.

Polizeibeamte sichern nach der Bluttat Spuren am Tatort. © Jonas Walzberg/dpa

Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Der Unbekannte hatte am späten Freitagabend einen Mann auf einer Straße im Stadtteil Borgfelde erschossen. Zeugen hatten gegen 22.35 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie Schüsse gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag.

Das Opfer wurde laut Polizei in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er starb. Der Mann sei 26 Jahre alt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zunächst hatte die Polizei sein Alter mit 18 Jahren angegeben.

Zu den Hintergründen der Tat in der Nähe des Berliner Tors hieß es von der Polizei, dass das Opfer aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Täter in Streit geraten sei.

Dieser habe daraufhin die Schüsse abgefeuert und sei mit einem Fahrrad geflüchtet. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.