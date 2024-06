22.06.2024 08:37 4.058 Brand in Hamburger Schule ausgebrochen: Feuerwehr gibt Entwarnung

In einer Hamburger Privatschule in der Norderstraße ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Erst nach rund drei Stunden war der Brand gelöscht.

Von Nora Petig

Hamburg - In einer Hamburger Privatschule in der Norderstraße ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Erst nach rund drei Stunden war der Brand gelöscht. Feuerwehrleute vor der Hamburger Schule. Hier ist am Abend der Dachstuhl in Brand geraten. © Blaulicht-News.de Seit 18.26 Uhr brannte der Dachstuhl des alten Schulgebäudes, so Thorsten Kraatz, Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage am Abend. Der Löscheinsatz war zu dem Zeitpunkt noch in vollem Gange.

Insgesamt waren in der Spitze 100 Feuerwehrleute und vier Löschzüge im Einsatz. Allerdings gestaltete sich dieser Einsatz als sehr schwierig, so der Sprecher weiter. Hamburg Feuerwehreinsatz Transporter steht lichterloh in Flammen! War es Brandstiftung? Die Brandbekämpfer konnten demnach nur von einer Seite des Altbaus aus arbeiten. Zur Unterstützung wurde ein Teleskopmastfahrzeug (53 Meter) angefordert. Das Feuer wurde von innen wie von außen bekämpft. Am Abend befestigen Höhenretter Sicherungen am Dach, damit die Dachpfannen auf einer Fläche von 50 Quadratmetern für die Brandbekämpfung abgenommen werden konnten, hieß es weiter. Außerdem seien weite Teile der Holzinnenverkleidung geöffnet worden, um an die brennenden Balken zu gelangen. Um 22.10 Uhr war das Feuer erfolgreich gelöscht und die Aufräumarbeiten der Rettungskräfte konnte beginnen. Zusätzlich wurde eine Brandwache eingerichtet. Personen seien glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, ist nicht bekannt. Feuerwehr warnte vor Rauchgasen Gegen 20.15 Uhr gab die Feuerwehr eine Gefahrenmeldung via Nina-Warnapp raus. Durch den Großbrand gebe es eine starke Rauchentwicklung, bestätigte auch ein Sprecher auf Nachfrage.

Die Rauchgase konnten Menschen gefährden. Den Angaben zufolge zog die Rauchwolke am Freitagabend in Richtung Norden. Entsprechend waren die Regionen St. Georg, Hammerbrook, Hohenfelde und Borgfelde betroffen. Die Feuerwehr empfahl, die betroffenen Gebiete zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Inzwischen ist die Gefahr vorüber. Erstmeldung vom 21. Juni, 19.29 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 22. Juni, 8.37 Uhr.

Titelfoto: Blaulicht-News.de