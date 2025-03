14.03.2025 13:48 Dichter Rauch über Harburg: Feuer in Lagerhalle ausgebrochen

In Hamburg-Harburg ist am Freitagmittag ein größerer Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Von Luisa Buck

Hamburg - In Hamburg-Harburg ist am Freitagmittag ein größerer Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. © Lenthe-Medien/Presang Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war der Notruf gegen 12.15 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter Rauch aus der Lagerhalle eines Recycling-Betriebes an der Hörstener Straße auf. Mitarbeitende versuchten zu dem Zeitpunkt, die Flammen zu löschen. Laut Feuerwehr wurden vier von ihnen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den brennenden Papierhaufen schließlich aus der Lagerhalle holen, ablöschen und damit auch ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Wie es zu dem Brand in der Lagerhalle kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Presang