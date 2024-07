09.07.2024 12:02 719 Einsatz am Fischmarkt: Wohnmobil fährt in die Elbe!

Ein Wohnmobil ist am Dienstag in Hamburg in die Elbe gerollt. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Von Oliver Wunder, Robert Stoll

Hamburg - Feuerwehreinsatz in Hamburg! Auf der Elbe gab es am späten Dienstagvormittag Großalarm. Feuerwehr und Polizei sichern das Wohnmobil. © Robert Stoll/TAG24 Wie die Feuerwehr auf X, ehemals Twitter, schrieb, läuft derzeit ein Einsatz am Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli. Ein Wohnmobil ist in die Elbe gerollt. Es steht teilweise im Wasser, teils noch auf den Steinen der Uferbefestigung. Ein Feuerwehrsprecher sagte zu TAG24 vor Ort, das Fahrzeug ist rückwärts die Böschung heruntergefahren. Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Personen im Wohnmobil, die sich selbst daraus retten konnten. Sie blieben unverletzt. Hamburg Feuerwehreinsatz Nach Lkw-Brand im Elbtunnel: Schäden weitgehend repariert Feuerwehr und Polizei sind auch mit Booten im Einsatz, um das Wohnmobil vor einem kompletten Abrutschen in die Elbe zu bewahren. Die Bergung wird voraussichtlich etwas dauern. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich vor Ort. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Leuten im Einsatz. © Robert Stoll/TAG24 Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar. Der Parkplatz am Fischmarkt kann unter der Woche als Stellplatz für Wohnmobile genutzt werden. Zur Elbe hin ist er mit Metallbügeln abgesichert. Diese hatte das Wohnmobil beim Unfall rückwärts durchbrochen. Erstmeldung: 11.35 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 12.02 Uhr.

Titelfoto: Robert Stoll/TAG24