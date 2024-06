21.06.2024 20:23 1.517 Feuer in Hamburger Schule ausgebrochen: Feuerwehr warnt Bevölkerung

In einer Hamburger Privatschule in der Norderstraße ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Von Nora Petig

Hamburg - In einer Hamburger Privatschule in der Norderstraße ist am Freitag ein Großfeuer ausgebrochen. Feuerwehrleute vor der Hamburger Schule. Hier ist am Abend der Dachstuhl in Brand geraten. © Blaulicht-News.de Der Löscheinsatz sei derzeit noch in vollem Gange, so ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage. Demnach brenne der Dachstuhl der Schule. Weitere Einsatzkräfte seien angefordert worden. Ein Teleskopmastfahrzeug unterstützte die Einsatzkräfte, um das Dach des Schulgebäudes aufzunehmen, teilte die Feuerwehr auf X, ehemals Twitter, mit. Insgesamt seien vier Löschzüge im Einsatz. Hamburg Feuerwehreinsatz Großeinsatz auf Elbe: Zwei Schlepper drohen zu kippen! Gegen 20.15 Uhr gab die Feuerwehr eine Gefahrenmeldung via Nina-Warnapp raus. Durch den Großbrand gebe es eine starke Rauchentwicklung, bestätigte auch ein Sprecher auf Nachfrage. Die Rauchgase könnten Menschen gefährden. Den Angaben zufolge ziehe die Rauchwolke in Richtung Norden. Entsprechend seien die Regionen St. Georg, Hammerbrook, Hohenfelde und Borgfelde betroffen. Die Feuerwehr empfiehlt, die betroffenen Gebiete zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Weitere Informationen folgen in Kürze. Erstmeldung: 19.29 Uhr. Aktualisiert um 20.22 Uhr.

Titelfoto: Blaulicht-News.de