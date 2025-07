21.07.2025 10:50 Feuer in Keller ausgebrochen! Bewohner müssen per Drehleiter gerettet werden

In Hamburg-Bergedorf ist am Montagvormittag ein Stromverteiler in einem Keller in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner retten.

Von Robert Stoll

Hamburg - Feuerwehreinsatz im Osten von Hamburg! Im Stadtteil Bergedorf ist am Montagvormittag ein Brand in einem Keller ausgebrochen, mehrere Bewohner mussten mit einer Drehleiter gerettet werden.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war ein elektrischer Stromverteilerkasten in der Anita-Rée-Straße in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte allerdings schnell gelöscht werden. Mehrere Bewohner mussten gerettet werden, einige von ihnen aus den oberen Etagen sogar mit einer Drehleiter. Zwei Personen wurden von Rettungskräften versorgt, konnten aber vor Ort verbleiben. Der Strom in dem Haus wurde vorübergehend abgeschaltet, das Treppenhaus musste belüftet werden. Fünf Wohnungen wurden anschließend noch überprüft. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder