15.08.2024 17:41 Feuerwehr-Einsatz in Hamburg: Person bei Küchenbrand verletzt

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Hamburg-Bergedorf ist am Donnerstag eine Person verletzt worden.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Bei einem Feuer in einer Wohnung in Hamburg-Bergedorf ist am Donnerstag eine Person verletzt worden. Feuerwehr und Rettungswagen rückten am Donnerstag zu dem Mehrfamilienhaus im Bezirk Bergedorf aus. © Christoph Seemann / Hamburg News Das bestätigte ein Sprecher des Feuerwehr-Lagezentrums Hamburg auf Nachfrage von TAG24. Die Kollegen seien gegen 15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Agnes-Wolffson-Straße gerufen worden. In einer Wohnung habe das Essen auf dem Herd gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Eine Person, vermutlich der Bewohner, erlitt eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen am Arm. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Hintergründe waren am frühen Abend noch nicht bekannt.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News